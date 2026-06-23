В школы Агидели в Башкирии поступило современное оборудование

Школы Агидели Республики Башкортостан получили современное оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве просвещения.
«Новое оснащение позволяет нам строить образовательный процесс гораздо эффективнее. Мы учим ребят практическому применению теоретических знаний, готовности к решению сложных и нестандартных задач, работать в команде и приходить на помощь. Для меня как для учителя самое ценное — это горящие глаза учеников, когда они видят что-то новое и интересное. Сегодня я вижу этот огонек гораздо чаще. Благодаря нацпроекту школа получила технологическое переоснащение, которое уже сейчас меняет подход к обучению», — поделился преподаватель-организатор ОБЗР школы № 1 имени Р. К. Холбана Алексей Шурупов.
Обновление учебной базы сделает процесс обучения в школах города интерактивным и наглядным и поможет обучающимся добиться высоких результатов. Так, в текущем учебном году учащиеся из Агидели уже стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЗР.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.