В школы Агидели в Башкирии поступило современное оборудование

«Новое оснащение позволяет нам строить образовательный процесс гораздо эффективнее. Мы учим ребят практическому применению теоретических знаний, готовности к решению сложных и нестандартных задач, работать в команде и приходить на помощь. Для меня как для учителя самое ценное — это горящие глаза учеников, когда они видят что-то новое и интересное. Сегодня я вижу этот огонек гораздо чаще. Благодаря нацпроекту школа получила технологическое переоснащение, которое уже сейчас меняет подход к обучению», — поделился преподаватель-организатор ОБЗР школы № 1 имени Р. К. Холбана Алексей Шурупов.