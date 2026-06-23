ЦУР Нижегородской области проведёт прямой эфир с управляющим Соцфонда Ариной Садулиной

Трансляция запланирована на 24 июня 2026 года в 12:00 и пройдёт в официальной группе ЦУРа во «ВКонтакте». В ходе эфира обсудят меры социальной поддержки нижегородских семей с детьми, а также новую программу, действующую с 1 июня 2026 года — ежегодную семейную выплату. Зрители смогут задать вопросы в комментариях во время трансляции.