Беспрозванных заявил о месячном запасе топлива в Калининградской области

В Калининградской области сформирован как минимум месячный запас топлива. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.
«На сегодняшний день у нас месячный запас топлива точно есть, как, в общем-то, и был всегда на всех основных крупных сетях», — заявил глава региона.
По словам губернатора, проблемы возникают у отдельных небольших АЗС в муниципалитетах, которые не создали необходимые запасы заранее. Кроме того, ситуация связана с перераспределением логистических потоков у производителей топлива.
«Каждый день по каждой заправочной станции все остатки есть по каждому виду топлива. Пока всё у нас в этом смысле стабильно, кроме единичных случаев заправок», — отметил Беспрозванных.
Губернатор также обратил внимание на повышенный спрос на топливо со стороны автомобилистов. По его словам, некоторые заправочные сети уже начали вводить ограничения на отпуск бензина в одни руки и отказались от заправки канистр.
«Я прошу здесь, пользуясь случаем, не создавать ажиотаж», — сказал глава региона, добавив, что автозаправочные станции сами определяют ограничения по отпуску топлива. При этом он уточнил, что на крупных сетевых АЗС таких ограничений нет. «В крупных сетях такого ограничения, как “Лукойл”, нету», — отметил губернатор.
Комментируя вопросы жителей о запрете заправки канистр, в том числе для использования бензина в газонокосилках, Беспрозванных заявил, что власти дополнительно рассмотрят этот вопрос.
Накануне, 22 июня, на заседании регионального правительства губернатор заявлял, что в области нет необходимости вводить массовые ограничения на продажу бензина. По его словам, определённый дефицит топлива испытывают лишь небольшие заправочные сети, тогда как основные АЗС обеспечены необходимыми объёмами топлива. Кроме того, глава региона сообщил, что ежедневно получает отчёты об остатках топлива на каждой заправочной станции.
Утром в понедельник, 22 июня, «Новый Калининград» провёл очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. На заправках «Р&Н» и «Идель» во время мониторинга отсутствовал бензин АИ-95, а на «Р&Н» также не было АИ-92. Напомним, ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объёмов достаточно для всех потребителей.