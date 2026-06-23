Калининградцам, которые надели знакомому пакет на голову и требовали у его семьи 500 тысяч рублей, вынесли приговор

По данным следствия и суда, первый случай произошёл в октябре 2023 года рядом с автозаправкой в Калининграде. Мужчины напали на незнакомца, отобрали у него паспорт и потребовали 20 тысяч рублей, ложно обвинив в распространении наркотиков.