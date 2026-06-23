Беспрозванных об ускорении строительства автодублёра двухъярусного моста: «Пока получается»

Напомним, двухъярусный мост в Калининграде должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. Движение по по ж/д дублёру открыли в декабре 2024 года. Длина автодублёра составит 386,7 метра. Изначально достроить мост планировали в 2025 году. Позднее с подрядчиком — АО «Бамтоннельстрой-мост» — было заключено дополнительное соглашение, согласно которому объект должен был быть сдан до 31 октября 2026 года. В апреле 2025 года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево». В октябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что финансирование «разложено» федеральным центром на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, однако правительством Калининградской области ведётся работа по его ускорению. О том, что Калининградской области выделяют 1,5 млрд рублей опережающего финансирования на строительство автодорожного моста через Преголю, стало известно в мае 2026 года.