Беспрозванных об ускорении строительства автодублёра двухъярусного моста: «Пока получается»

Для завершения строительства автодублёра двухъярусного моста в Калининграде в 2027 году требуется сдвинуть «влево» федеральное финансирование в объёме около 3 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.
«Вы знаете, что у нас на 2029 год [было запланировано] окончание строительства, но сегодня проводится работа с правительством о смещении строительства “влево”. Нам удалось уже часть средств — порядка полутора миллиардов рублей — найти для того, чтобы подрядчик сместил “влево” строительство. Ещё необходимо порядка 3 млрд для того, чтобы мы закончили в следующем году», — отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что ставит перед собой задачу как можно быстрее закончить строительство моста, чтобы приступить к «модернизации всей сети», в том числе мостов, которые требуют ремонта.
«Одна из ключевых задач — сместить строительство моста “влево”. Пока получается. Дальше будем смотреть», — заключил губернатор.
Напомним, двухъярусный мост в Калининграде должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. Движение по по ж/д дублёру открыли в декабре 2024 года. Длина автодублёра составит 386,7 метра. Изначально достроить мост планировали в 2025 году. Позднее с подрядчиком — АО «Бамтоннельстрой-мост» — было заключено дополнительное соглашение, согласно которому объект должен был быть сдан до 31 октября 2026 года. В апреле 2025 года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево». В октябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что финансирование «разложено» федеральным центром на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, однако правительством Калининградской области ведётся работа по его ускорению. О том, что Калининградской области выделяют 1,5 млрд рублей опережающего финансирования на строительство автодорожного моста через Преголю, стало известно в мае 2026 года.