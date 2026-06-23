В селе под Волгоградом отловят собак после того, как пес изуродовал ребенка

В Волгоградской области продолжается проверка после нападения бездомной собаки на ребенка в поселке Приволжском Светлоярского района. После того, как пес изуродовал лицо 5-летнего мальчика, надзорное ведомство начало выяснять все обстоятельства и искать виновных. Ребенок попал в больницу с разорванной щекой, а родителей возмутило то, что даже после этого ЧП чиновники не поторопились организовать отлов животных в поселке.