Беспрозванных прокомментировал ситуацию с топливом в Калининградской области

— Давно занимаемся этим вопросом. Запас формировали еще с прошлого года. Ситуация непростая, все вы всё прекрасно видите, комментировать не буду. На сегодняшний день у нас месячный запас топлива есть, как и был всегда на всех основных крупных сетях. Но с учетом того, что небольшие заправки в муниципалитетах, у них не было запаса, заранее не позаботились, возникает ряд проблем. Это связано в том числе с распределением логистических потоков производителей топлива, — прокомментировал глава региона.