Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных прокомментировал ситуацию с топливом в Калининградской области

Глава региона заверил, что топливо есть и дефицита не зафиксировано.

В Калининградской области есть запас топлива, и беспокоиться не стоит, но на некоторых АЗС уже не наливают бензин в канистры. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 23 июня во время прямой линии.

— Давно занимаемся этим вопросом. Запас формировали еще с прошлого года. Ситуация непростая, все вы всё прекрасно видите, комментировать не буду. На сегодняшний день у нас месячный запас топлива есть, как и был всегда на всех основных крупных сетях. Но с учетом того, что небольшие заправки в муниципалитетах, у них не было запаса, заранее не позаботились, возникает ряд проблем. Это связано в том числе с распределением логистических потоков производителей топлива, — прокомментировал глава региона.

Губернатор отметил, что вопрос доступности и запаса топлива находится у него на ежедневном контроле.

"Каждый день по каждой заправочной станции [получаю информацию]. Все остатки есть по каждому виду топлива. Пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме единичных случаев. Но видим на некоторых сетях ажиотаж со стороны жителей. В связи с этим АЗС начинают вводить ограничения в один руки. Канистры точечно уже не заправляют, потому что важна и безопасность, и стабильная работа станция для всех жителей региона. В крупных сетях такого ограничения нету, — сказал Алексей Беспрозванных.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и отметил, что цены на бензин контролируются ФАС.