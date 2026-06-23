Воронеж днем 23 июня снова оказался под угрозой атаки БПЛА

Напомним, днем в регионе уже объявлялась ракетная опасность, которая длилась чуть больше часа. А накануне 22 июня в полдень ВСУ атаковали город ракетами. Основной удар пришелся по промышленному предприятию. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: пять человек погибли, десятки получили ранения.