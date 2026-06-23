Экс-директору «Дома народного единства» продлили арест до 26 августа

Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Романа Кошелева — бывшего директора АНО «Дом народного единства». Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Роман Кошелев был взят под стражу в конце февраля по обвинению в получении взятки размером 800 тысяч рублей от подрядчика, задействованного в социальном проекте. В апреле суд смягчил меру пресечения — экс‑директора перевели под домашний арест. Однако спустя две недели прокуратура через областной суд добилась отмены этого решения, и обвиняемого вновь поместили в СИЗО.
Следователь аргументировал необходимость продления ареста тем, что, оказавшись на свободе, Кошелев может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или быть причастным к иным преступлениям против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления.
Защита Романа Кошелева, которую представляет адвокат Александр Астафуров, сочла ходатайство необоснованным. Юрист указал на отсутствие фактических доказательств намерения обвиняемого скрыться или воздействовать на свидетелей. Кроме того, за время короткого пребывания под домашним арестом никаких подобных действий со стороны Кошелева не фиксировалось.
В качестве обоснования продления сроков расследования следствие назвало:
необходимость анализа движения денежных средств по счетам АНО «Дом народного единства»;
ожидание ответов на более чем 20 поручений, направленных в территориальные следственные органы.
Адвокат попытался уточнить, какие именно «иные преступления» рассматриваются в рамках дела и какова связь многочисленных допросов контрагентов организации с основным обвинением во взяточничестве — при том, что с самим Кошелевым следственные действия не проводятся. На эти вопросы следователь не дал развёрнутых разъяснений, сославшись на своё право самостоятельно определять направление расследования и круг обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
По итогам заседания суд отклонил просьбу защиты о переводе Романа Кошелева под домашний арест (в том числе под попечение супруги в его квартире) и продлил срок содержания под стражей до 26 августа включительно.
Ранее суд предписал Роспатенту пересмотреть методы работы из-за ООО «Синергетик».