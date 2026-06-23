Экс-директору «Дома народного единства» продлили арест до 26 августа

Адвокат попытался уточнить, какие именно «иные преступления» рассматриваются в рамках дела и какова связь многочисленных допросов контрагентов организации с основным обвинением во взяточничестве — при том, что с самим Кошелевым следственные действия не проводятся. На эти вопросы следователь не дал развёрнутых разъяснений, сославшись на своё право самостоятельно определять направление расследования и круг обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.