«Творцы» на тарелке. Зародившийся на Волге гастрономический фестиваль покоряет Россию

В меню можно найти блюда, посвященные Пушкину и Чайковскому в Москве, Достоевскому в Петербурге, Высоцкому в Красноярске, Горькому в Нижнем Новгороде, династии Елисеевых в Ярославле, Алексею Толстому и Сергею Аксакову в Самаре. Казань удивила гастрономическим прочтением поэзии Габдуллы Тукая и живописи Ивана Шишкина. В Калининграде вспомнили Канта и Гофмана, в Твери — Крылова и Екатерину II, а в Мурманске — Ивана Грозного и Николая II. На Урале и Донбассе акцент сделали на Курчатове и Стаханове.