«Творцы» на тарелке. Зародившийся на Волге гастрономический фестиваль покоряет Россию

15 июля стартовал гастрономический фестиваль «Искусство есть. Творцы», который охватит десятки городов — от Калининграда до Донецка, от Мурманска до Красноярска. Четвертый сезон проекта, зародившегося в Самаре, превратился в масштабный культурный марафон. В этом году акцент сделан на людях, оставивших след в истории своих городов, а не на картинах или зданиях, как раньше.
Идея проекта родилась в Самаре в 2023 году. Ресторатор Евгений Реймер и директор Самарского художественного музея Алла Шахматова решили соединить еду и искусство. Вдохновением для шеф-поваров стали картины из музейной коллекции. «Так родилась идея проекта, который стал мостом между гастрономией и изобразительным искусством», — вспоминает Реймер.
В 2024 году темой стали театральные спектакли, в 2025-м — архитектура, и фестиваль вышел за пределы Самарской области, объединив 15 городов. В этом году проект охватил более 30 городов России.
Тема нынешнего сезона — «Творцы». Шеф-поварам предложили создать блюда, вдохновленные историческими личностями и современными знаменитостями, прославившими их города. В результате появилось более 90 «гастрономических портретов».
В меню можно найти блюда, посвященные Пушкину и Чайковскому в Москве, Достоевскому в Петербурге, Высоцкому в Красноярске, Горькому в Нижнем Новгороде, династии Елисеевых в Ярославле, Алексею Толстому и Сергею Аксакову в Самаре. Казань удивила гастрономическим прочтением поэзии Габдуллы Тукая и живописи Ивана Шишкина. В Калининграде вспомнили Канта и Гофмана, в Твери — Крылова и Екатерину II, а в Мурманске — Ивана Грозного и Николая II. На Урале и Донбассе акцент сделали на Курчатове и Стаханове.
Есть в меню и спортивные фигуры: Овечкин в Москве, Белоглазов в Калининграде, Шарапова в Тюмени. В Челябинске создали блюдо «Ты», посвященное современному человеку эпохи селфи, а в Тюмени вдохновлялись красотой топ-модели Ксении Сухиновой.
«Искусство есть» — это проект, который объединяет гастрономию и искусство, — говорит Евгений Реймер. — Через еду он обращает внимание на живопись, театр и архитектуру".
«Искусство есть» — это проект, который объединяет гастрономию и искусство, — говорит Евгений Реймер. — Через еду он обращает внимание на живопись, театр и архитектуру. В этом сезоне шеф-повара создавали блюда, вдохновляясь историческими личностями и современниками. Они раскрывают жизнь и творчество великих людей через свои блюда".
Фестиваль не только радует гурманов, но и выполняет просветительскую миссию. Туристы, путешествуя по России, смогут изучать историю городов, не только взирая и вслушиваясь в голоса времени, но и пробуя историю на вкус, через гастрономию. «Вкусно и полезно», — говорят организаторы.
Гендиректор музея «Атом» Елена Мироненко считает, что фестиваль продолжает античную традицию «хлеба и зрелищ». Премьер Мариинского театра Юрий Смекалов сравнивает его с «золотым веком» русской литературы. «Глубина проработки меню — это дань культуре и истории нашей страны», — отмечает он.
Кстати.
Некоторые блюда из первого фестивального меню в Самаре прочно вошли в праздничную ресторанную кухню. Например, тройная уха — рецепт, который был навеян поварам репинскими «Бурлаками на Волге». Сюжет для самарцев особый, ведь именно в селе Ширяево юный Илья Репин работал над этюдами к своему всемирно известному полотну. Ну, а поесть на Волге всегда любили, и не снятый бульон, а крепкий тройной.