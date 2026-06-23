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В Красноярске начнут ремонт телебашни — возможны сбои вещания

Перебои затронут 20 цифровых каналов и FM-радиостанции.

С 25 июня по 31 августа специалисты приступят к плановым работам на красноярской телевизионной башне. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В этот период возможны непродолжительные отключения сигнала — они ожидаются тремя волнами: с 29 июня по 3 июля, с 6 по 10 июля и с 13 по 17 июля.

Перебои затронут 20 цифровых каналов и FM-радиостанции. В зоне риска — Красноярск, Дивногорск, Железногорск, а также Сосновоборский и Емельяновский округа.

Горожан просят соблюдать осторожность: не парковать машины ближе 60 метров к башне (ул. Борисова, 24а) и не заходить за сигнальные ограждения. Меры связаны с безопасностью проведения работ.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Красноярска отсеяла недобросовестных исполнителей нацпроектов.