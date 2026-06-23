Уникальный парк «Россия в миниатюре» откроется на Бору

«Разработанная экскурсионная программа носит образовательную направленность, знакомит с историческими и архитектурными памятниками, музеями, способствует нравственному, моральному и эстетическому воспитанию. Знакомясь с историей и культурой, проникаешься гордостью за свое отечество, любовью к родине, особым отношением к родной природе, культуре, родным корням и предкам. А еще миниатюры — как подсказка для будущих путешествий: вы сразу поймете, куда отправиться в первую очередь, чтобы увидеть наиболее понравившийся архитектурный объект», — отметил Виктор Жиленко.