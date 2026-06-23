Уникальный парк «Россия в миниатюре» откроется на Бору

Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» (6+) откроется на Бору, возле станции Нижегородской канатной дороги, в предстоящий четверг, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Зрителям будут представлены миниатюрные копии достопримечательностей России. В самой масштабной экспозиции за всю историю отечественного моделирования архитектуры можно будет увидеть 88 российских памятников архитектуры в масштабе 1:50 — от Московского кремля до маяка Анивы на Сахалине.
«В новом парке под открытым небом в березовой роще можно будет увидеть самые разные достопримечательности. В том числе Спасскую башню с курантами, один из самых труднодоступных маяков России — маяк Анива, расположенный на одноименном мысе острова Сахалин, Ласточкино гнездо и Массандровский дворец в Крыму», — рассказал автор проекта Виктор Жиленко.
По словам организаторов выставки, все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные и выполнены с высокой степенью детализации. Над созданием парка «Россия в миниатюре» в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.
«Разработанная экскурсионная программа носит образовательную направленность, знакомит с историческими и архитектурными памятниками, музеями, способствует нравственному, моральному и эстетическому воспитанию. Знакомясь с историей и культурой, проникаешься гордостью за свое отечество, любовью к родине, особым отношением к родной природе, культуре, родным корням и предкам. А еще миниатюры — как подсказка для будущих путешествий: вы сразу поймете, куда отправиться в первую очередь, чтобы увидеть наиболее понравившийся архитектурный объект», — отметил Виктор Жиленко.
В пресс-службе парка уточнили, что открытие подобной выставки на территории Нижнего Новгорода пока не планируется, но в будущем, при наличии возможностей и соответствующих условий, такая возможность не исключена.
Парк «Россия в миниатюре» откроется для посетителей с 25 июня. Часы работы — с 10:00 до 22:00 (касса — до 21:00).
Объекты парка, как и сам парк, создавались согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию внутреннего и въездного туризма.
Напомним, что миниатюрные копии знаковых зданий Автозаводского района представили на выставке (6+).