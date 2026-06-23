На Московском шоссе в Нижнем Новгороде высадят 210 лип и 13 ив

На участке Московского шоссе в Нижнем Новгороде длиной более 2,8 км — от больницы № 39 до гипермаркета «Лента» — высаживают молодые деревья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В рамках работ подрядчик планирует посадить 210 мелколистных лип и 13 ив; на текущий момент уже уложено 110 лип, сообщили в МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов».
Директор учреждения Алексей Сидельник пояснил, что решение о применении крупномерных посадок принято по инициативе мэра Юрия Шалабаева из‑за их лучших показателей приживаемости. По контракту в городе уже высаживали клёны, иргу, липы, сосны и туи в разных районах — на пл. Маркина, ул. Минина, Волжской набережной, ул. Самаркандской и на круговой развязке по ул. Бетанкура. На Московском шоссе работы по посадке мелколистных лип продолжаются: подрядчик высадил 110 деревьев и в ближайшее время планирует довести число посадок до 223.
Сидельник также отметил, что выбор мест учитывает пожелания жителей и охранные зоны коммуникаций. Все крупномерные деревья имеют закрытую корневую систему и соответствуют ГОСТу; они поступают с минеральными удобрениями, дополнительно удобряются при посадке, вокруг каждого дерева формируется приствольный круг и проводится мульчирование. Подрядчик отвечает за послепосадочный уход: полив, подкормки и замену погибших растений в рамках гарантий.
Представитель подрядной организации Эдуард Фролов рассказал, что мелколистные липы достигают в высоту около пяти метров, а обхват ствола превышает 10 см. Эти деревья хорошо переносят городские условия и не вызывают аллергии, в отличие от некоторых других видов. Для формирования ландшафта вместе с липами будут высажены ивы и сирень.
Руководитель проекта по высадке Анна Кремнева описала технологию работ: расчистка территории от пней и корней, подготовка ям с завозом чернозёма, установка защитных прикорневых барьеров в зонах коммуникаций, перемещение деревьев манипулятором, формирование приствольных кругов и установка колышков для опоры.
Местные жители положительно оценивают преобразования: они отмечают улучшение внешнего вида улицы, повышение комфорта прогулок и пользу озеленения для качества воздуха рядом с проезжей частью и больницей. Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщал о посадках клёнов на площади Минина и работах по озеленению в других частях города. Контроль приживаемости саженцев осуществляет комиссия из специалистов горкомэкологии, подрядчиков и экологов в рамках гарантийных обязательств.
Ранее сообщалось, что в Год единства народов России в Нижнем Новгороде высадили рябиновую аллею дружбы.