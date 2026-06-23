На Московском шоссе в Нижнем Новгороде высадят 210 лип и 13 ив

Директор учреждения Алексей Сидельник пояснил, что решение о применении крупномерных посадок принято по инициативе мэра Юрия Шалабаева из‑за их лучших показателей приживаемости. По контракту в городе уже высаживали клёны, иргу, липы, сосны и туи в разных районах — на пл. Маркина, ул. Минина, Волжской набережной, ул. Самаркандской и на круговой развязке по ул. Бетанкура. На Московском шоссе работы по посадке мелколистных лип продолжаются: подрядчик высадил 110 деревьев и в ближайшее время планирует довести число посадок до 223.