Психолог рассказала, как избежать детских капризов в долгой поездке

Специалист отметила, что легче предупредить перегрузку, чем успокоить ребенка после нее. Она посоветовала планировать поездку на время сна малыша, делать остановки каждые 1,5−2 часа и не перегружать ребенка гаджетами с первых минут пути. Лучше подготовить несколько вариантов игр заранее, добавила Ликунова. Также она рекомендует не пытаться прекратить плач замечаниями — эффективнее признать состояние ребенка, например сказать: «Я вижу, что ты устал». Когда ребенок чувствует понимание, напряжение снижается, пояснила психолог.