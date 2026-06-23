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В Калининградской области выпустили в море семь спасённых тюленят

Животных вылечили и помогли им набрать вес.

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В Калининградской области выпустили в море семь спасённых тюленят. Животных вылечили и помогли им набрать вес. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе реабилитационного центра «Сердце морей».

«Процесс реабилитации для части наших обитателей закончился, и сегодня семь наших подопечных были выпущены в море на побережье заповедника “Куршская коса”», — рассказали в организации.

На шерсти детёнышей закрепили спутниковые метки. Трекеры останутся на животных до линьки в следующем году.

Тюленята поступали в центр ослабленными, с ранениями и травмами. Некоторым из них требовалось длительное лечение, а кому-то — восстановление после тяжёлого истощения.

«Наши подопечные набрали вес, накопили достаточное количество подкожного жира для выживания в природе, вылечили полученные травмы и пробудили охотничьи инстинкты. Благодаря минимизации контакта животных с человеком и короткого срока реабилитации наши тюлени не были привязаны к людям, что позволит им легко адаптироваться к естественной среде обитания», — говорится в публикации.

В организации остались ещё трое подопечных. Их планируют выпустить в море после того, как они наберут необходимую массу и будут готовы самостоятельно жить в природе.

Реабилитацией тюленей на Куршской косе занимается АНО «Сердце морей». Некоммерческую организацию создали по инициативе «Москвариума».

Серые тюлени занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Каждую весну детёныши выбираются на побережье Балтийского моря, чтобы набрать массу. В это время нельзя приближаться, трогать или подкармливать тюленей, а также пытаться переместить их в воду или забрать с пляжа. Увидев рядом с детёнышем людей, самка может бросить его. Тогда без помощи специалистов животное не выживет. Некоторые бельки нуждаются в реабилитации.

Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце морей».

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