Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям

Такой вред будет возмещаться лицом, которое его причинило, в размере, определенном в соответствии с методикой Минсельхоза России, а при ее отсутствии — исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель сельхозназначения. Это позволит учитывать особенности сельскохозяйственного производства при исчислении размера вреда, причиненного таким землям.