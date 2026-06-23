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В Красноярском крае еще 13 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. По двум предметам 100 баллов получили 13 выпускников.

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. По двум предметам 100 баллов получили 13 выпускников.

Физику в этом году сдавали 2 416 человек. Свыше 80 баллов получили 226 участников, 15 выпускникам до максимального результата не хватило двух баллов. На 100 баллов экзамен написали 12 человек. В прошлом году таких результатов по физике было четыре.

Среди стобалльников выпускники из Красноярска, Ачинска, Железногорска и Шарыпово. Высокие результаты показали ребята из физматшколы СФУ, где семь человек сдали физику на 100 баллов. Также среди школ, где есть стобалльники, школа № 8 Шарыповского округа и ачинский лицей № 1.

Обществознание сдавали 5 275 человек. Высокие баллы, свыше 80, получили 274 выпускника. Еще 12 участникам до максимального результата не хватило двух баллов.

Единственный в крае 100-балльный результат по обществознанию показала выпускница красноярской школы № 149. В регионе стобалльников по этому предмету не было с 2023 года.

Всего в Красноярском крае уже известны результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, физике и обществознанию. Эти предметы на 100 баллов написали 88 выпускников. С 22 июня начался резервный срок ЕГЭ. 8 и 9 июля пройдет дополнительный период, когда выпускники смогут улучшить результат по любому предмету. Окончательные итоги ЕГЭ в крае подведут не ранее 23 июля.