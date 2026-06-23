Матвиенко назвала «Поезд Памяти» уникальным проектом

По словам спикера СФ, конечно, важно и книги читать, и фильмы смотреть, «но когда ты воочию бываешь на месте боев, когда ты воочию видишь увековеченные фамилии твоих родных или близких, твоих земляков, когда рассказывают, какой подвиг совершили наши отцы и деды, это остается в памяти и в душе на всю оставшуюся жизнь».