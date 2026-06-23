Матвиенко назвала «Поезд Памяти» уникальным проектом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» уникальным, имеющим огромное воспитательное значение.
«Проект “Поезд памяти” -это уникальный проект, 200 старшеклассников, не только из стран бывших республик Советского Союза, но и стран антигитлеровской коалиции в этом году принимают участие. 13 городов России и Белоруссии, две недели совместной поездки, конечно, это огромное имеет воспитательное значение, огромный кумулятивный потом эффект», — сказала политик на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
По словам спикера СФ, конечно, важно и книги читать, и фильмы смотреть, «но когда ты воочию бываешь на месте боев, когда ты воочию видишь увековеченные фамилии твоих родных или близких, твоих земляков, когда рассказывают, какой подвиг совершили наши отцы и деды, это остается в памяти и в душе на всю оставшуюся жизнь».
Матвиенко отметила, что проект интересен для молодежи.
«В России было (в рамках конкурса — ред.) 300 человек на место. Дело не только в поездке, но и в предварительной работе, которая ведется. Ведь 300 человек на место, посчитайте, сколько подростков участвовало в изучении истории. Изучении героической истории своей семьи, событий Великой Отечественной войны», — сказала она.
И те старшеклассники, которые не попали в «Поезд Памяти», также стали патриотическим активом, который будет «продвигать тему сохранения памяти, нашей истории, боевой славы» отметила Матвиенко, добавив, что это большое общее дело.
В этом году проект «Поезд памяти» стартовал в пятый раз.