В Волгограде планируют разрешить купание сразу на четырёх пляжах

В Волгограде, после того как паводковые воды покинули акваторию Волги, городские службы приступили к подготовке муниципальных пляжей к приёму отдыхающих. В 2026 году для купания могут оказаться доступны сразу четыре пляжа. В настоящее время прибрежные зоны начали обследовать водолазы МУ «Служба спасения Волгограда». Производится очистка дна от опасных предметов.