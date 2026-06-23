Суд частично удовлетворил иск структуры воронежского «Выбора» к подрядчику

Разногласия сторон стали основанием для подачи двух параллельных исков. В декабре 2024 года ООО СЗ «Выбор-столица» подало заявление, в котором содержались требования взыскать с подрядчика 223,2 млн руб. за неисполнение договора подряда (из них 200,7 млн руб. составляло неосновательное обогащение, 20,8 млн руб. — неустойка и 1,7 млн руб. — проценты). Ранее, в ноябре того же года, ООО «Феста Стройгрупп» обратилось в суд с заявлением к застройщику о взыскании 153,4 млн руб. по тому же соглашению (110,7 млн руб. основного долга, 6,2 млн руб. неустойки и 36,5 млн руб. убытков). Однако суд не только отказал компании в требовании наложить на «Выбор-столицу» обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и имущества, признав доводы истца необоснованными, но и впоследствии приостановил производство по этому делу до разрешения другого иска, отказав при этом в их объединении.