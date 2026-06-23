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Запрет продажи вейпов в Нижегородской области перенесли на 2027 год

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Источник: Живем в Нижнем

Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать только в 2027 году. Об этом стало известно из информации на сайте правительства региона.

Срок сдвинули с 1 сентября 2026 года на 1 марта будущего года. Дело в том, что, согласно закону, который приняла Госдума РФ, необходимые полномочия у регионов появятся только весной. Местные власти смогут регулировать продажу вейпов и электронных сигарет в субъектах не раньше марта.

Ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин говорил, что вейпы исчезнут с прилавков магазинов в области сразу же, «когда это станет возможным».

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали проект закона еще в конце мая.