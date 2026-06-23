Газированные напитки и кофе показали самый заметный рост цен за год

За последний год в России наиболее значительно выросли цены на газированные напитки и кофе. Аналитики сервиса «Ценозавр», изучавшие динамику цен в российских городах, отметили, что стоимость этих категорий напитков увеличилась особенно заметно.
В частности, приводит статистику РИАМО, лимонады и газировки подорожали сильнее всего. Средняя цена за бутылку объемом 1,5 литра возросла на 14%, достигнув 82 рублей. Растворимый кофе также показал заметный рост: его средняя стоимость за упаковку весом 95 граммов увеличилась на 10%, до 478 рублей.
Соки и нектары объемом 1 литр подорожали незначительно — всего на 1%, до средней цены 174 рубля. Черный чай в упаковке из 25 пакетиков остался самым стабильным продуктом в исследовании. Его средняя стоимость не изменилась и составила 112 рублей.
Напомним, цены на мандарины за год выросли на 28%, достигнув 331 рубля за килограмм, в то время как апельсины стали дешевле на 14% — ценник на них составляет порядка 179 рублей за килограмм.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, минимальный набор продуктов подешевел в Нижегородской области.