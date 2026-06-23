В новостройки на северо-западе Москвы уже переехали около 6 тысяч семей

«Переезд из старого дома в новый жители могут сделать еще более комфортным, воспользовавшись сервисом “Помощь в переезде”. Он включает услуги грузчиков и транспорт, позволяя москвичам переехать без дополнительных затрат, всего лишь оформив заявку через портал mos.ru или в центре информирования по переселению. На северо-западе Москвы этой услугой уже воспользовались более 60% семей, переселившихся в новые квартиры», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.