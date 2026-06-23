В новостройки на северо-западе Москвы уже переехали около 6 тысяч семей

Около 6 тыс. семей переехали в дома по программе реновации на северо-западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Программа реновации в Северо-Западном административном округе охватывает шесть районов. Переселение там началось в 2021 году. С тех пор в новые квартиры переехали около 6 тысяч семей. Из них около 1,5 тысячи отпраздновали новоселье в районе Северное Тушино, более 1,6 тысячи — в Хорошево-Мневниках, свыше 800 — в районе Покровское-Стрешнево», — добавил Ефимов.
Новые дома соответствуют современным стандартам качества и безопасности. Территория вокруг благоустроена, рядом находятся социальные объекты.
«Переезд из старого дома в новый жители могут сделать еще более комфортным, воспользовавшись сервисом “Помощь в переезде”. Он включает услуги грузчиков и транспорт, позволяя москвичам переехать без дополнительных затрат, всего лишь оформив заявку через портал mos.ru или в центре информирования по переселению. На северо-западе Москвы этой услугой уже воспользовались более 60% семей, переселившихся в новые квартиры», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.