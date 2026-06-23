«Мамочка идёт с коляской, проехать не может»: Беспрозванных пригрозил изымать брошенные на тротуарах самокаты

«Недавно наблюдал картину: мамочка идёт с коляской, проехать не может. Я сразу предупреждаю компании, которые этим занимаются: правила точно ужесточу. Если они (самокаты — ред.) так будут валяться после того, как мы введём, мы их просто будем изымать», — заявил глава региона.