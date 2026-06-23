Эксперт рассказал, как влажные салфетки вредят коже

Кроме того, специалист предупредил, что помимо ПАВов, нежелательные реакции кожи могут провоцировать и другие компоненты. Повышенный риск связан с консервантами DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые при чувствительной коже часто вызывают покраснение, отметил Дорохов. Он добавил, что сильные отдушки могут провоцировать аллергию даже в небольшом количестве.