Эксперт рассказал, как влажные салфетки вредят коже

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
«При выборе салфеток стоит обращать внимание на состав и избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)… Спирт в составе, включая этанол и изопропиловый спирт, при регулярном использовании может усиливать раздражение и ослаблять защитный липидный слой кожи», — сказал Дорохов «Газете.Ru».
По словам эксперта, агрессивные ПАВы усиливают очищающее действие, но одновременно чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи.
Кроме того, специалист предупредил, что помимо ПАВов, нежелательные реакции кожи могут провоцировать и другие компоненты. Повышенный риск связан с консервантами DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые при чувствительной коже часто вызывают покраснение, отметил Дорохов. Он добавил, что сильные отдушки могут провоцировать аллергию даже в небольшом количестве.
«Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами. Для рук и лица подходят увлажняющие салфетки с нейтральным pH, для детской кожи — гипоаллергенные и без спирта. При покупке важно проверять, что выбранный товар подходит для новорожденных и прошел дерматологический и педиатрический контроль», — порекомендовал эксперт.