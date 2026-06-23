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В Бийске впервые пройдет фестиваль креативных индустрий «Место»

В том числе в городской библиотеке имени В. М. Шукшина организуют образовательный лекторий.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль креативных индустрий «Место» состоится 2 июля в Бийске в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Мероприятие развернется на двух ключевых локациях и объединит творческих предпринимателей. В центральной городской библиотеке имени В. М. Шукшина организуют образовательный лекторий, спикерами которого станут ведущие региональные эксперты. А на площадке «Обувная фабрика» откроют маркет региональных брендов одежды, аксессуаров, декора и другой продукции, а также зоны мастер‑классов и творчества.

Отметим, прием заявок на участие в фестивале организован на сайте центра «Мой бизнес».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.