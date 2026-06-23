В Бийске впервые пройдет фестиваль креативных индустрий «Место»

Мероприятие развернется на двух ключевых локациях и объединит творческих предпринимателей. В центральной городской библиотеке имени В. М. Шукшина организуют образовательный лекторий, спикерами которого станут ведущие региональные эксперты. А на площадке «Обувная фабрика» откроют маркет региональных брендов одежды, аксессуаров, декора и другой продукции, а также зоны мастер‑классов и творчества.