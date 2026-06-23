В Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 23 июн — РИА Новости. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА в Воронеже, она длилась 18 минут.
Угроза удара БПЛА была объявлена в 15.57 мск. Она длилась 18 минут, ее отменили в 16.15 мск.
«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже!» — сообщил Гусев в Telegram-канале.
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