В Ростовской области в автобусах появилась оплата проезда по QR-коду

Пассажиры междугороднего маршрута № 85А «Ростов-на-Дону — ТЦ “МЕГА” (следует из Ростова в Аксай) могут оплатить проезд по QR-коду. Об этом в своих соцсетях сообщила министр транспорта донского региона Алёна Беликова. В салонах общественного транспорта уже разместили специальные таблички с графическими кодами. Для оплаты билета пассажиру достаточно навести камеру смартфона на картинку через приложение банка. Если тестирование системы пройдёт успешно, сервис запустят и на других маршрутах Ростовской области.