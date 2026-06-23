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В Ростовской области в автобусах появилась оплата проезда по QR-коду

Об этом в своих соцсетях сообщила министр транспорта донского региона Алёна Беликова.

Пассажиры междугороднего маршрута № 85А «Ростов-на-Дону — ТЦ “МЕГА” (следует из Ростова в Аксай) могут оплатить проезд по QR-коду. Об этом в своих соцсетях сообщила министр транспорта донского региона Алёна Беликова. В салонах общественного транспорта уже разместили специальные таблички с графическими кодами. Для оплаты билета пассажиру достаточно навести камеру смартфона на картинку через приложение банка. Если тестирование системы пройдёт успешно, сервис запустят и на других маршрутах Ростовской области.