ВС РФ утвердил передачу в Москву дела бывших белгородских вице-губернаторов

Господину Базарову вменяется четыре эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также растрата и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а господину Зайнуллину — по одному эпизоду взятки и растраты (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ними обвиняемыми являются бывшие начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и его заместители Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, экс-замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также предприниматели Константин Зимин, Юрий Лицавкин, Сергей Серебрянский и Эдгар Херимян. В зависимости от ролей им вменяются те же самые преступления, а также дача взяток и мошенничество (ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Большинство указанных в деле статей предусматривают наказания до 10 лет лишения свободы, а получение взяток — до 15 лет. Под домашним арестом находятся господа Лицавкин и Серебрянский, остальные — под стражей. Официально в правоохранительных органах не раскрывали суть уголовного дела и размер ущерба.