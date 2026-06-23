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Борская администрация ввела режим повышенной готовности из-за мусора

Администрация муниципального округа Бор ввела режим повышенной готовности из-за навалов мусора. Постановление принято 19 июня по итогам выездного совещания под председательством заместителя министра экологии Нижегородской области Артема Бафанова.

Источник: Коммерсантъ

Администрация муниципального округа Бор ввела режим повышенной готовности из-за навалов мусора. Постановление принято 19 июня по итогам выездного совещания под председательством заместителя министра экологии Нижегородской области Артема Бафанова.

В документе указано, что обстановка с ростом мусорных навалов признана критической, она способна привести к чрезвычайным ситуациям.

Муниципальному управлению благоустройства поручено рассмотреть возможность увеличения количества контейнеров для сбора ТКО на 10%, регоператору АО «Ситиматик — Нижний Новгород» — вывозить мусорные навалы с учетом вновь установленных контейнеров.