В крымской пещере «Таврида» нашли кости древних птиц возрастом 1,8 млн лет

Коллекция включает 58 костей и, по словам палеоорнитолога Никиты Зеленкова (ПИН РАН), уникальна. Дрофиные — древняя группа, их предки отделились от общих родственников кукушек и турако еще 65−34 млн лет назад. Крымская пещера хранит следы существ, чья история началась задолго до человека, передает «Крымское информационное агентство».