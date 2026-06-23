В Алматы изменили маршрут автобуса № 58: как теперь он ходит

Корректировки связаны с проведением строительных работ в рамках проекта по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе города.
Из-за работ на улице Ратушного с 20 июня 2026 года и до их завершения маршрут будет курсировать по измененной схеме.
Теперь общественный транспорт будет двигаться так:
- в северном направлении: проспект Рыскулова — улица Бокейханова — улица Серикова — далее по схеме.
- в обратном направлении: улица Бокейханова — разворот — проспект Рыскулова — далее по схеме.
Немного ранее сообщалось, что на одной из самых загруженных улиц Алматы появится «выделенка» для автобусов.