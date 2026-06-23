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В Алматы изменили маршрут автобуса № 58: как теперь он ходит

В Алматы из-за строительных работ изменился автобусный маршрут № 58. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Транспортного холдинга.

Источник: Zakon.kz

Корректировки связаны с проведением строительных работ в рамках проекта по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе города.

Из-за работ на улице Ратушного с 20 июня 2026 года и до их завершения маршрут будет курсировать по измененной схеме.

Теперь общественный транспорт будет двигаться так:

  • в северном направлении: проспект Рыскулова — улица Бокейханова — улица Серикова — далее по схеме.
  • в обратном направлении: улица Бокейханова — разворот — проспект Рыскулова — далее по схеме.

Немного ранее сообщалось, что на одной из самых загруженных улиц Алматы появится «выделенка» для автобусов.