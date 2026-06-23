Воронежские волонтеры выхаживают двух птенцов чомги

Птенцы водоплавающей птицы, которую в народе часто называют «большой поганкой», были обнаружены местными жителями на водоеме. Их пуховый наряд имеет характерный для чомг «полосатый» рисунок: на рыжеватом фоне проступают тёмные продольные линии, что позволяет им сливаться с водной рябью. Клюв прямой и острый, лапки бледно-зеленоватые с широкими лопастями на пальцах — приспособление для плавания. Несмотря на крошечные размеры, у птенцов уже заметна типичная для взрослых особей вытянутая шея.