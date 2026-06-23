Губернатор снял тревогу непосредственной атаки БПЛА в Воронеже

Однако режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области. Жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать осторожность, находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы оповещения.
Напомним, тревога в областном центре была объявлена в 15:57, а несколькими часами ранее в регионе уже действовала ракетная опасность.
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