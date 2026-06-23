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Губернатор снял тревогу непосредственной атаки БПЛА в Воронеже

Но режим опасности по области сохранен.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Александр Гусев в 16:14 сообщил об отмене непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже. Сирены в городе отключены, режим чрезвычайной ситуации локально снят.

Однако режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области. Жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать осторожность, находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы оповещения.

Напомним, тревога в областном центре была объявлена в 15:57, а несколькими часами ранее в регионе уже действовала ракетная опасность.

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