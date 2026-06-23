«РИР Энерго» вложит 1,5 млрд в ремонт объектов теплоснабжения Липецкой области

За последние четыре года АО «РИР Энерго» инвестировало в модернизацию городского теплоэнергетического комплекса свыше 4,3 млрд руб. На эти средства реконструировано и технически переоснащено 76 км тепловых сетей, что повысило надежность подачи тепла и создало условия для дальнейшего развития системы.