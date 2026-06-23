Вместо билетов — практика: как проходят демонстрационные экзамены в колледжах

«Мы отходим от устаревшей системы билетов. Экзамен практикоориентирован: задания отражают реальные задачи, с которыми выпускник столкнется в первый же день работы. Здесь оценивается не то, что студент выучил наизусть, а то, что он умеет делать руками и головой в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Участник должен выполнить практическую задачу — будь то написание программного кода, сборка механизма или приготовление блюда. Независимые эксперты смотрят на каждое действие через призму четко определенных критериев, которые разрабатываются совместно с работодателями. Это ключевая особенность», — пояснил Михаил Пучков.