Вместо билетов — практика: как проходят демонстрационные экзамены в колледжах

В техникумах и колледжах Нижегородской области проходят демонстрационные экзамены. Статус центра проведения демонстрационных экзаменов в регионе получили 462 площадки, каждая из которых прошла строгую проверку. Этот современный формат позволяет оценивать практические умения будущих специалистов в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Корреспондент сайта pravda-nn.ru выяснила, в чём заключаются особенности и преимущества демоэкзаменов перед традиционными испытаниями.
Экзамен на практические навыки.
Демонстрационный экзамен проходит в специально оборудованной лаборатории или мастерской, которая выглядит как настоящее место работы.
Процесс строго регламентирован и делится на этапы. Сначала студенту выделяется рабочее место, выдается задание и все необходимые инструменты. Затем начинается отсчет времени. Работу оценивает независимая экспертная комиссия, в составе которой не должно быть непосредственно преподавателей студента — это преподаватели из других образовательных учреждений и представители предприятий.
Студентка Кстовского нефтяного техникума Анастасия Дурнина получает диплом по специальности «Технология аналитического контроля химических соединений».
«Демонстрационный экзамен позволяет продемонстрировать свой профессионализм в деле и заинтересовать потенциальных работодателей, — рассказывает Анастасия. — Такой экзамен превращает вас из выпускника в молодого специалиста с подтверждёнными практическими навыками, что делает вас гораздо более привлекательным кандидатом на рынке труда. Работодатели могут прямо там, на месте, присмотреть себе будущих работников среди тех, кто показывает лучший результат. Это отличный шанс получить приглашение на собеседование или даже предложение о работе еще до получения диплома».
Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, демонстрационный экзамен — это современная форма государственной итоговой аттестации.
«Мы отходим от устаревшей системы билетов. Экзамен практикоориентирован: задания отражают реальные задачи, с которыми выпускник столкнется в первый же день работы. Здесь оценивается не то, что студент выучил наизусть, а то, что он умеет делать руками и головой в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Участник должен выполнить практическую задачу — будь то написание программного кода, сборка механизма или приготовление блюда. Независимые эксперты смотрят на каждое действие через призму четко определенных критериев, которые разрабатываются совместно с работодателями. Это ключевая особенность», — пояснил Михаил Пучков.
Цифровой паспорт компетенций.
По словам министра, при сдаче демоэкзамена есть три уровня сложности. Первый — базовый, это проверка общих знаний по стандартам ФГОС. Второй — профильный. Здесь добавляются требования конкретных работодателей-партнеров. Третий уровень — профильный с вариативной частью. Образовательная организация может добавить свои уникальные модули, чтобы подготовить специалиста под конкретные нужды региона.
По итогам демонстрационного экзамена выпускник получает цифровой паспорт компетенций. Это электронный документ, который фиксирует все результаты выполнения задания.
"Этот паспорт — пропуск выпускника на рынок труда. Потенциальный работодатель может зайти в систему, увидеть реальные навыки кандидата и сразу принять решение о приглашении на работу. Это и есть главная цель — прямой мостик от студенческой скамьи к рабочему месту, — подчеркнул Михаил Пучков.
На данный момент уже завершены 330 демонстрационных экзаменов. В рамках ГИА свои навыки продемонстрировали 5 935 человек, в рамках промежуточной аттестации — 165. Всего сдали экзамен и подтвердили свои компетенции 6 100 студентов и выпускников.
На работу — сразу после защиты диплома.
Работодатели уже оценили преимущества демонстрационного экзамена.
«Мы присутствуем на демонстрационных экзаменах, чтобы оценить процесс выполнения заданий студентами, — рассказала представитель дзержинского предприятия по производству полимерной упаковки “Тико-Пластик” Ольга Чуваркова. — Именно на этом этапе становится понятно, как действует будущий специалист, как он мыслит и решает практические задачи. Поскольку наша организация сравнительно молодая, мы особенно заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов. Колледж готовит именно таких выпускников, и мы часто принимаем их на работу сразу после защиты диплома. В этом и заключается суть нашей совместной работы».
В 2026 году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) будут сдавать 13 360 выпускников. Промежуточную аттестацию (ПА) — еще 890 студентов.
Экзамены развернутся на 462 площадках, каждая из которых прошла строгую проверку и получила статус центра проведения демонстрационных экзаменов.
Всего в 2026 году в регионе через процедуру демонстрационного экзамена пройдут 14 250 студентов и выпускников из 85 образовательных организаций со всеми филиалами.