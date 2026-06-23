В Тольятти в этом году завершат строительство школы на 675 мест

Строительство школы на 675 мест планируют завершить в этом году в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в Министерстве строительства Самарской области. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».
Здание общей площадью более 14,7 тыс. кв. м будет переменной этажности — от одного до трех этажей. Проектом предусмотрены учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, современные инженерные системы, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Площадь земельного участка составляет почти 22 тыс. кв. м.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2026 году.
«Учреждение формируется с учетом современных требований к организации образовательного процесса и созданию комфортной и безопасной среды для детей. Реализация проекта позволит повысить доступность качественного общего образования для жителей микрорайона и станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Тольятти», — отметил глава города Илья Сухих.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.