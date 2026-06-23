Иран и Оман создали комитет по безопасности в Ормузском проливе

Группу формируют внешнеполитические ведомства Ирана и Омана. В ее компетенцию войдут вопросы оказания услуг на море и связанные с ними расходы. Сотрудники группы продолжат обсуждать и другие темы, касающиеся использования Ормузского пролива, а также вырабатывать договоренности в рамках международного права.
Тегеран и Маскат также договорились вести диалог с другими прибрежными государствами и силами, имеющими отношение к Ормузскому проливу.
О создании комитета объявили после того, как спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф посетил Маскат. Там он провел встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.
Также Иран и Оман подтвердили намерение и дальше работать над обеспечением морской безопасности, свободы навигации и стабильности в регионе.