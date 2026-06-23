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Иран и Оман создали комитет по безопасности в Ормузском проливе

Иран и Оман договорились создать совместную рабочую группу, которая займется регулированием судоходства в Ормузском проливе. Об этом во вторник сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Группу формируют внешнеполитические ведомства Ирана и Омана. В ее компетенцию войдут вопросы оказания услуг на море и связанные с ними расходы. Сотрудники группы продолжат обсуждать и другие темы, касающиеся использования Ормузского пролива, а также вырабатывать договоренности в рамках международного права.

Тегеран и Маскат также договорились вести диалог с другими прибрежными государствами и силами, имеющими отношение к Ормузскому проливу.

О создании комитета объявили после того, как спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф посетил Маскат. Там он провел встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

Власти султаната заявили, что поддерживают реализацию меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Также Иран и Оман подтвердили намерение и дальше работать над обеспечением морской безопасности, свободы навигации и стабильности в регионе.

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