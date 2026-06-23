Иран и Оман создали комитет по безопасности в Ормузском проливе

Группу формируют внешнеполитические ведомства Ирана и Омана. В ее компетенцию войдут вопросы оказания услуг на море и связанные с ними расходы. Сотрудники группы продолжат обсуждать и другие темы, касающиеся использования Ормузского пролива, а также вырабатывать договоренности в рамках международного права.