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Население Запада отвергает антироссийскую пропаганду, заявил эксперт

Лукьянов: население Запада способно заблокировать антироссийскую пропаганду.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 23 июн — РИА Новости. Население Запада способно заблокировать и отвергнуть проводимую официальными лицами антироссийскую пропаганду, используя новые платформы для коммуникации в интернете, в этом проявляется народная дипломатия, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Во вторник в Калининграде начал работу международный дискуссионный клуб «Валдай» в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта. Проходит экспертный диалог на тему: «От мировых “боев без правил” к диалогу цивилизаций».

«(Народная дипломатия — ред.) в способности населения любой страны в какой-то момент… начать блокировать ту обработку сознания, которая производится сверху, и противостоять этому, просто отвергая это», — сказал журналистам Лукьянов.

Принцип народной дипломатии заключается в том, что люди из разных стран могут свободно общаться в сети и обсуждать новости, подчеркнул программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«По опыту последних 10 лет, в отношениях России и Запада официальная дипломатия и официальная государственная политика с той стороны блокировала любую народную дипломатию, и по решению органов государственной власти все прекращалось в отношениях с Россией», — сказал журналистам Бордачев.

Такое общение находится за пределами привычных, традиционных форматов, и управлять этим, по словам эксперта, уже довольно сложно. «Сколько людей могут обсудить в интернете с россиянами — или россияне с жителями стран западной Европы — могут обсудить какие-то новости, могут поучаствовать в обсуждении», — добавил Бордачев.

Результат такого общения между жителями Западной Европы и России так или иначе может вносить коррективы в политические решения лидеров, считает Бордачев.

В экспертном диалоге Клуба «Валдай» принимают участие более 20 российских и иностранных экспертов из Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, России, Северной Македонии, Сербии, Франции.

Выбор места проведения экспертного диалога неслучаен: Калининградская область — стратегический для России регион, эксклав, окруженный территорией Европейского союза. В условиях кризиса системы международных отношений Калининградская область имеет уникальную среду для взаимодействия, в том числе на экспертном уровне.

По словам организаторов, экспертный диалог в Калининграде станет одним из подготовительных этапов к Ежегодному заседанию «Валдая» в Сочи.

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