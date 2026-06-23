Население Запада отвергает антироссийскую пропаганду, заявил эксперт

Такое общение находится за пределами привычных, традиционных форматов, и управлять этим, по словам эксперта, уже довольно сложно. «Сколько людей могут обсудить в интернете с россиянами — или россияне с жителями стран западной Европы — могут обсудить какие-то новости, могут поучаствовать в обсуждении», — добавил Бордачев.