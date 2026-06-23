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В Кисловодске отремонтируют дорогу к национальному парку

Работы затронут участок проспекта Мира протяженностью около 860 м.

Участок проспекта Мира протяженностью около 860 м отремонтируют в Кисловодске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

Дорога ведет к национальному парку и обеспечивает подъезд к курортной зоне со стороны Колоннады. На сегодняшний день дорожники установили новые бордюры и уложили выравнивающий слой покрытия. Также ведется работа по укладке плитки на тротуарах, устройству освещения и обустройству остановочных площадок. В ближайшее время начнется укладка второго слоя покрытия, после чего будут обновлены элементы безопасности.

«Удобные и безопасные дороги являются драйвером развития экологического и автомобильного туризма. В этом году национальный парк “Кисловодский” отметил 10-летие, он бьет рекорды по посещаемости, являясь центром туризма на Северном Кавказе. Качественная дорога к нему — необходимость, а инвестиции в инфраструктуру — вклад в сохранение уникальной экосистемы», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Всего в городе-курорте в нормативное состояние приводится три участка дорог общей протяженностью более 3 км. А в целом в этом году в Ставропольском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляют около 13 км автодорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.