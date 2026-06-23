В Кисловодске отремонтируют дорогу к национальному парку

Дорога ведет к национальному парку и обеспечивает подъезд к курортной зоне со стороны Колоннады. На сегодняшний день дорожники установили новые бордюры и уложили выравнивающий слой покрытия. Также ведется работа по укладке плитки на тротуарах, устройству освещения и обустройству остановочных площадок. В ближайшее время начнется укладка второго слоя покрытия, после чего будут обновлены элементы безопасности.