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130 тонн черешни планируют собрать в Севастополе

Сбор черешни в Севастополе стартовал позже обычного из-за прохладной погоды.

Источник: Аргументы и факты

Аграрии Севастополя начали сбор черешни и рассчитывают получить около 130 тонн ягод по итогам сезона, сообщает губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

Обычно уборка урожая начинается в конце мая, однако в 2026 году сроки сдвинулись на середину июня из-за прохладной погоды и частых дождей. На данный момент сельхозпроизводители уже собрали 1,6 тонны черешни. Выращиванием культуры в регионе занимаются три специализированных хозяйства.

В садах выращивают сорта, адаптированные к климатическим условиям региона, среди которых «Улучшенная кавказская», «Франц Иосиф», «Крупноплодная», «Мелитопольская чёрная», «Донецкая красавица», «Валерий Чкалов» и «Сказка удивительная».

Одним из ключевых факторов получения качественного урожая остается своевременный полив, поскольку недостаток влаги может негативно сказаться на размере и вкусовых качествах ягод.

Развожаев отметил, что власти Севастополя продолжают оказывать поддержку аграрному сектору. За счет субсидий сельхозпредприятия могут закладывать новые сады, приобретать посадочный материал, готовить почву и обеспечивать уход за молодыми насаждениями. Благодаря этим мерам в 2025—2026 годах в регионе было заложено более 20 гектаров новых сливовых и персиковых садов.

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