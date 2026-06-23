130 тонн черешни планируют собрать в Севастополе

Обычно уборка урожая начинается в конце мая, однако в 2026 году сроки сдвинулись на середину июня из-за прохладной погоды и частых дождей. На данный момент сельхозпроизводители уже собрали 1,6 тонны черешни. Выращиванием культуры в регионе занимаются три специализированных хозяйства.