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Солнце вынуждает больше пить: калининградцам напомнили, как пережить изнуряющую жару без теплового удара

Водителям советуют быть внимательнее и по возможности не ехать далеко.

Источник: Клопс.ru

Жара даёт дополнительную нагрузку на организм и может привести к перегреву, обезвоживанию и ухудшению самочувствия. О том, как снизить риски, в региональном управлении МЧС рассказали во вторник, 23 июня.

Спасатели советуют по возможности меньше находиться под прямыми солнечными лучами. На улице лучше носить головной убор, светлую закрытую одежду из натуральных тканей и пользоваться SPF-кремом. В зной важно пить больше жидкости и отказаться от алкоголя — эксперты рекомендуют охлаждённую воду, зелёный чай и квас.

Водителям стоит воздержаться от долгих поездок или быть особенно внимательными за рулём: из-за высокой температуры может ухудшиться самочувствие, снизиться концентрация и скорость реакции. Детей нельзя оставлять в салоне стоящего автомобиля даже ненадолго — в жару ребёнок может быстро перегреться и потерять сознание.

К концу недели Калининградская область может оказаться под краем «теплового купола» с тропическим воздухом. В Западной Европе это явление уже разогрело Францию до +41.

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