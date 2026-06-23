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В ЦПКиО Волгограда делают прививки деревьям

Уколы с препаратом от вредителей получили более 160 хвойных насаждений.

Источник: Комсомольская правда

В волгоградском ЦПКиО агрономы усилили борьбу с вредителями, пожирающими хвойные насаждения. Как рассказали в администрации парка, здесь началась вакцинация деревьев от короедов. Специалисты шприцом вводят специальные препараты в стволы деревьев. Посетителей предупредили, что это полезно для деревьев и безвредно для людей.

— Поскольку препарат не распыляется по воздуху и не оседает на прогулочные и зеленые зоны, посетители с детьми или домашними питомцами могут свободно совершать прогулки по парку.

Агрономы уже ввели препарат в стволы более 160 деревьев. Такие же процедуры помогли спасти насаждения от короедов в прошлом году.

За несколько лет в ЦПКиО высадили более 7 тысяч деревьев и 6 тысяч кустарников. Сейчас 65% территорий парка занимает озеленение. Эту цифру хотят поднять до 70% к 2027 году.