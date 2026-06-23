На Камчатке стартовал Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»

Открытие Всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край» платформы «Росмолодёжь. Форумы» состоялось в Камчатском крае 23 июня. Событие проходит в пятый раз и проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе форума.
В пятый раз мероприятие собирает 600 участников со всей России — экологов, активистов, ученых, педагогов, предпринимателей, студентов и школьников — в одном месте. Форум открывается молодежной сменой для участников от 18 до 35 лет, включая иностранных гостей, которая продлится до 28 июня. Со 2 по 8 июля на базе центра пройдет подростковая смена для участников от 14 до 17 лет.
«За пять лет работы форум “Экосистема. Заповедный край” сформировал по-настоящему мощное и осознанное сообщество, которое на сегодняшний день объединяет 6200 молодых экологов-профессионалов со всей страны. Это проект, который показывает, как личная инициатива одного человека может превратиться в масштабную государственную программу. Сегодня здесь создана полноценная инфраструктура: полевые лаборатории, образовательные шатры и спортивные объекты. Это позволяет не просто проводить разовые мероприятия, а системно готовить поколение экологических лидеров», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Программа форума выстроена вокруг трех ключевых направлений. Участниками направления «Экотехнологии» станут биоинженеры, биотехнологи и экологические предприниматели. Они займутся разработкой решений для устойчивого развития. Гиды, экологи и сотрудники природоохранных учреждений сосредоточатся на создании экотроп благодаря участию в направлении «Экотуризм». Учителя биологии, специалисты по экологическому просвещению и экоактивисты представят новые форматы работы с аудиторией. Блок «Экопросвещение» будет включать в себя презентацию портала «Экологи России», панельные сессии о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях и устойчивом бизнесе.
Для участников в возрасте от 14 до 17 лет подготовлены три профильных трека с акцентом на развитие практических навыков. Так, участники трека «Активисты» будут проектировать стратегии вовлечения сверстников в экологическое волонтерство. Изучением современных методов повышения экологической грамотности через олимпиадное движение будут заниматься ребята из направления «Олимпиадники». Третьим треком станет «Наставники юннатов», его участники будут создавать программы поддержки юннатского движения с учетом актуальных вызовов времени.
Практическая часть форума предусматривает активную полевую работу. Участники форума «Экосистема. Заповедный край» примут участие в экспедициях и походах с научными сотрудниками, а также построят экологические тропы и проведут выездные лабораторные исследования. Кроме того, на площадке форума пройдут сразу два грантовых конкурса. Первый, от «Росмолодёжь. Гранты», предусматривает 18 номинаций, лучшие проекты которого получат финансовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей. Второй конкурс проводится при поддержке ВТБ и Фонда защитников природы. Финальная защита проектов перед жюри состоится непосредственно на площадке форума.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.