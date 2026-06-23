На Камчатке стартовал Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»

Практическая часть форума предусматривает активную полевую работу. Участники форума «Экосистема. Заповедный край» примут участие в экспедициях и походах с научными сотрудниками, а также построят экологические тропы и проведут выездные лабораторные исследования. Кроме того, на площадке форума пройдут сразу два грантовых конкурса. Первый, от «Росмолодёжь. Гранты», предусматривает 18 номинаций, лучшие проекты которого получат финансовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей. Второй конкурс проводится при поддержке ВТБ и Фонда защитников природы. Финальная защита проектов перед жюри состоится непосредственно на площадке форума.