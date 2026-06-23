Мишустин заявил о необходимости новой модели развития науки

В регионах развивается современная исследовательская инфраструктура. Сеть научных центров мирового уровня уже охватывает все приоритетные сферы. Отдельной базой для инноваций становятся уникальные установки в рамках проекта меганауки. Создаваемая инфраструктура предназначена не только для фундаментальных, но и для прикладных исследований с высоким уровнем коммерциализации. Сегодня частные компании используют их в микроэлектронике для изучения компонентов и в фармацевтике — для поиска новых активных субстанций.