Мишустин заявил о необходимости новой модели развития науки

Правительство определило необходимость формирования новой модели управления российской наукой, которая повысит синхронизацию мероприятий в научно-технической, технологической и промышленной сферах и будет способствовать созданию практико-ориентированных инноваций. Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Глава правительства провел стратегическую сессию, на которой обсуждался будущий вектор развития российской науки. Мишустин отметил, что заинтересованность российского бизнеса в новых научных решениях стабильно растет. Компании топливно-энергетического комплекса, металлургической, космической, авиационной отраслей увеличивают расходы на инновации. В этих условиях главной задачей становится обеспечение долгосрочного спроса на результаты исследований и разработок.
«Инновационные проекты — сложный процесс, требующий значительных ресурсов — времени, средств, труда, чтобы создать не единичный продукт, а перспективную технологию, которая будет встроена в производственные процессы компании. Поэтому так важно иметь длительное и тесное сотрудничество. Для этого нужно и дальше развивать институт квалифицированного заказчика, наращивать его возможности», — сказал премьер.
На стратсессии также было озвучено, что новая модель управления наукой основана на кооперации государства, бизнеса и научных организаций. Ключевым звеном трансформации становятся флагманские проекты — «Приоритет 2030», передовые инженерные школы и молодежные лаборатории. Как отметил Михаил Мишустин, эти площадки выходят за рамки образовательных функций, становятся механизмами научно-промышленного партнерства.
В регионах развивается современная исследовательская инфраструктура. Сеть научных центров мирового уровня уже охватывает все приоритетные сферы. Отдельной базой для инноваций становятся уникальные установки в рамках проекта меганауки. Создаваемая инфраструктура предназначена не только для фундаментальных, но и для прикладных исследований с высоким уровнем коммерциализации. Сегодня частные компании используют их в микроэлектронике для изучения компонентов и в фармацевтике — для поиска новых активных субстанций.
В медицинской науке благодаря реализации нацпроектов технологического лидерства наблюдается прорыв в создании новых лекарственных препаратов и изделий. Активное развитие получили регенеративная биомедицина, генная терапия и нейротехнологии.
Михаил Мишустин подчеркнул, что новая модель управления наукой требует объединения потенциалов и более тесной кооперации государства, бизнеса, научных организаций, и обозначил ключевые задачи в этой сфере. В их числе донастройка механизмов привлечения инвестиций для приоритетных направлений научно-технического развития, усиление роли РАН в экспертизе разработок и обеспечении сквозной прослеживаемости результатов, внедрение технологий искусственного интеллекта во все управленческие и производственные процессы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.