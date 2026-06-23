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Густые клубы дыма поднялись над левым берегом Воронежа

Причиной задымления стало возгорание лесной подстилки на улице Конституции.

Источник: АиФ Воронеж

Жители Воронежа заметили густые клубы дыма над левым берегом города днём во вторник, 23 июня. Они поднимаются в небо вблизи микрорайона Боровое, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным пресс-службы регионального МЧС, причиной задымления стало возгорание лесной подстилки на улице Конституции.

Сигнал о ландшафтном пожаре поступил спасателям в 13:37. Спустя час возгорание удалось локализовать.

Сейчас на месте продолжают работать четыре отделения пожарно-спасательных частей.

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