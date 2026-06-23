Губернатор — о самокатах в Калининграде: «Это неудовлетворительно абсолютно»

— Я сразу предупреждаю компании, которые этим занимаются. Правила точно ужесточу. Если они так будут валяться, после того как мы введем, мы просто будем изымать. Если кто-то из организаций слушает: это бизнес, которым вы занимаетесь, и, пожалуйста, ведите так, чтобы это не приносило дискомфорта населению. Работу эту мы точно в этом году проведем. В ближайшее время узнаете, какая она будет.