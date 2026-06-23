В Госдуме объяснили, зачем меняют правила оборота оружия

Парламентарий отметил, что документ подстраивает оружейное законодательство под текущие условия. Снятие запрета на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие стало насущной необходимостью. Особенно это актуально в условиях СВО и налетов беспилотников, которые часто происходят в темное время суток.
«Это напрямую повысит эффективность обороны критически важных объектов силами ведомственной и частной охраны. В этом же ключе следует рассматривать и послабления для хранения оружия в период СВО», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что теперь закон разрешает использовать модульные пространства, которые находятся под круглосуточной вооруженной охраной. Такое решение, по мнению депутата, позволяет оперативно организовать надежную защиту там, где старые методы уже не работают.
«Вторая ключевая цель — либерализация оружейного оборота для законопослушных граждан и поддержка отечественной промышленности. Снижение с пяти до трех лет срока владения гладкоствольным оружием для получения нарезного — это шаг навстречу охотникам, который давно назрел», — подчеркнул Журавлев.
Он уточнил, что корректировка порядка медосвидетельствования (теперь раз в пять лет) и проактивное информирование через портал «Госуслуги» упростят жизнь владельцам оружия и внесут ясность.
В завершение депутат отметил, что законопроект решает еще одну важную задачу — позволяет разумно использовать ресурсы в интересах обороны. По его словам, передача оружия и патронов, которые раньше подлежали уничтожению по решению суда, государственным военизированным организациям, в том числе Росгвардии, стала своевременным шагом.