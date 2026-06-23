В Госдуме объяснили, зачем меняют правила оборота оружия

Парламентарий отметил, что документ подстраивает оружейное законодательство под текущие условия. Снятие запрета на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие стало насущной необходимостью. Особенно это актуально в условиях СВО и налетов беспилотников, которые часто происходят в темное время суток.