«Всё сожрёт!» Эксперты раскрыли, как бороться с нашествием саранчи на юг РФ

Юг России переживает нашествие саранчи. Сначала тревожные сводки пришли из Калмыкии: там вредитель оккупировал сотни гектаров, и власти были вынуждены ввести режим повышенной готовности. Теперь эта напасть добралась до Ростовской области.
В сети массово появляются ролики, на кадрах которых запечатлено устрашающее зрелище: земля буквально кишит насекомыми. Причём пугающий вид саранчи — лишь верхушка айсберга. Гораздо страшнее урон, который эта «армия» способна нанести урожаю. С бедой аграрии юга вынуждены бороться прямо сейчас. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Их тут миллионы!».
«Ужас, ужас один! Что творится! Тучи саранчи! Всё сожрет, целая стая! Их тут миллионы!» — так описывает происходящее жительница донского хутора Семимаячный.
Видео с полчищами чёрных прыгучих насекомых сначала разлетелось по местным пабликам и каналам, а затем докатилось до федеральных СМИ.
Причём живность атакует не только поля, как принято считать. Жители Гуково, Зверево, Белой Калитвы, Красного Сулина и других уголков Ростовской области сообщают, что в некоторых местах насекомые полностью покрывают просёлочные дороги. Местные, превозмогая отвращение, идут прямо по шевелящейся массе.
Жители крупных городов говорят, что вредители заползают на тротуары и во дворы частных домов. Больше всего сообщений поступает из Белокалитвинского района. Откуда взялась эта напасть, как часто природа преподносит такие сюрпризы и чем это обернётся для полей?
«Саранча для донского края — не редкость. Она опасный сельскохозяйственный вредитель, поскольку при благоприятных условиях способна переходить из одиночной формы в стадную и образовывать массовые скопления», — объясняет rostov.aif.ru биолог Евгения Битюкова.
По словам эксперта, часто увеличение популяции этих насекомых происходят после жарких и засушливых периодов. Тем удивительнее, что вредитель атакует поля сейчас — ведь июнь-2026 на Дону выдался дождливым.
«Как говорил мне знакомый агроном из Зернограда, в Ростовской области уже были нашествия саранчи — в 2008 и 2024 годах. Тогда азиатская разновидность появилась. Проблема в том, что вредитель много ест и очень быстро плодится. Поэтому аграриям нужно следить за численностью, иначе будет как в фильме “Мумия”», — подытожила Евгения Битюкова.
Как биться с саранчой?
Ещё в начале июня аграриям рекомендовали быть начеку. По данным Россельхозцентра в Ростовской области, тогда специалисты ведомства усилили мониторинг в Заветинском, Ремонтненском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Зимовниковском и Дубовском районах.
«На территории Заветинского района основная масса личинок мароккской саранчи достигла третьего возраста, а часть личинок — четвёртого возраста. При сохранении благоприятных погодных условий личинки начнут переходить в фазу взрослого окрылённого насекомого с середины июня», — предупреждали специалисты ведомства.
Тогда же эксперты озвучили правило: медлить нельзя. Как только численность вредителей перешагивает экономический порог вредоносности, в бой нужно вступать немедленно. Как именно усмирять «попрыгунчиков»?
Сотрудник аграрного предприятия из Азовского района Роман Н. поделился с rostov.aif.ru несколькими советами как фермерам бороться с саранчой. Во-первых, говорит мужчина, на насекомых можно воздействовать биопестицидами.
«Они не поражают растения, не вредят полезным насекомым и не несут большого вреда для экосистемы», — отмечает собеседник редакции.
Во-вторых, биться с саранчой можно с помощью электрических ловушек. Правда, обращает внимание Роман, это может дорого стоить, ведь потребуются затраты электроэнергии.
«Работает это так: саранчу заманивают в ловушку при помощи ультрафиолета, а внутри особи погибают от разряда электрического тока. Но этот способ действенный только для небольших подсобных хозяйств, потому что во время нашествия на целое поле электричества не напасёшься!» — говорит дончанин.
В завершение беседы он добавил, что самый действенный способ не допустить полчищ саранчи — постоянный мониторинг мест обитания насекомых.
В Россельхозцентре по донскому региону заявили, что ситуация с саранчовыми вредителями находится под контролем.
«Обследования проводятся регулярно, при необходимости принимаются оперативные меры для защиты сельскохозяйственных культур», — проинформировали в ведомстве.