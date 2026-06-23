Эксперты раскрыли, как бороться с нашествием саранчи на юг РФ

«Как говорил мне знакомый агроном из Зернограда, в Ростовской области уже были нашествия саранчи — в 2008 и 2024 годах. Тогда азиатская разновидность появилась. Проблема в том, что вредитель много ест и очень быстро плодится. Поэтому аграриям нужно следить за численностью, иначе будет как в фильме “Мумия”», — подытожила Евгения Битюкова.